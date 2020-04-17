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17 апреля 2020, пятница, 15:55 867
Общество 2020-04-17T15:56:09+03:00
Українські Новини
Пускать будут только на похороны. Киевская область ограничила посещение кладбищ

Пускать будут только на похороны. Киевская область ограничила посещение кладбищ

Надежда Комендантова
Кладбища, Проводы, Пасха-2020, карантин в Киеве, Коронавирус в Киевской области, гробки-2020
Кладбище. pixabay
Кладбище. pixabay

В то время, как с 18 апреля в Киеве будет ограничен доступ ко всем городским кладбищам из-за карантина в связи с коронавирусом, Киевской областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничила посещение кладбищ с пятницы, 17 апреля.

Об этом в ходе брифинга сказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"На сегодняшней заседании комиссии за результатами селектора … было принято решение закрыть для посещения кладбищ на территории городов, поселков и сел Киевской области", - сказал он.

Соответствующее решение вступает в силу немедленно, а именно в день его принятия, в пятницу, и будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

Володин отметил, что исключением будут только похороны с соблюдением норм, установленных на время карантина.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи. 

Кроме того, на въездах в Киев запустили 9 КПП для проверки температуры.

Также за минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще в 61 человека, в том числе, в 7 медиков. Всего в Киеве по состоянию на 17 апреля уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.    

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