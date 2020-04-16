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16 апреля 2020, четверг, 06:47 472 Карта
Общество 2020-04-16T06:47:01+03:00
Українські Новини
Сегодня на въездах в Киев запустили 9 КПП: где они располагаются и как будут работать

Сегодня на въездах в Киев запустили 9 КПП: где они располагаются и как будут работать

Елена Новикова
КГГА, Карантин, КПП, Коронавирус, коронавирус в Украине, Температурный скрининг, карантин в Киеве, Термометрия
Блок-посты на въезде в Киев. Фото: Нацгвардия
Блок-посты на въезде в Киев. Фото: Нацгвардия

Сегодня, 16 апреля, на 9 контрольно-пропускных пунктах (КПП) на въездах в Киев первоначально начнут проверять температуру у пассажиров автобусов, с 13:00 - начнут обязательную проверку температуры пассажиров и водителей всего транспорта.

 Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. До этого времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет проходить обустройство КПП и сужение дороги", - говорится в сообщении.

КПП будут размещены на въездах и выездах из города по адресам:

  • ул. Богатырская, 32 Е;
  • Броварской проспект;
  • Бориспольское шоссе;
  • ул. Академика Глушкова;
  • Житомирское шоссе;
  • Гостомельское шоссе, 1/1;
  • Днепровское шоссе;
  • ул. Вышгородская, 83 А;
  • 27-й км Столичного шоссе.

Схема расположения КПП на въездах и выездах Киева. Карта: Telegram-канал Pavlovsky NewsСхема расположения КПП на въездах и выездах Киева. Карта: Telegram-канал Pavlovsky News

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более 3 человек включительно с водителем.

Граждане с нормальной температурой после термометрии смогут проехать в город.

Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека протестируют на коронавирус и отправят на самоизоляцию.

Если температура тела превысит 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, будет вызвана бригада скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.

При этом работники КПП смогут досматривать вещи, багаж, автомобили и грузы. Также при необходимости им позволено блокировать движение. Это обусловлено постановлением Кабмина №211 от 11 марта 2020-го.

Также на каждом КПП будут постоянно дежурить минимум пять специалистов. На всех пунктах пропуска будут средства защиты, продукты, места для отдыха, дезинфекторы, приборы для измерения температуры и другие средства для выполнения обязанностей.

Как сообщали Українськi Новини, Киев вводит обязательный температурный скрининг пассажиров и водителей транспорта на въездах в столицу с 16 до 20 апреля.

Ранее КГГА сообщала о введении обязательной термометрии при въезде в Киев водителей и пассажиров транспортных средств с 6 апреля, однако фактически она проводилась выборочно.

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