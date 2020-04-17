С завтрашнего дня в Киеве ограничат доступ к кладбищам

С завтрашнего дня, 18 апреля, в Киеве будет ограничен доступ ко всем городским кладбищам из-за карантина в связи с коронавирусом. Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, ограничение доступа к городским кладбищам не будет распространяться на захоронения при условии соблюдения всех норм, установленных на время карантина.

"Исключения касаются только захоронений с соблюдением норм, установленных на время карантина", - сказал Кличко.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи.

Кроме того, на въездах в Киев запустили 9 КПП: где они располагаются и как будут работать.

А в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев заболевания коронавирусом.

Также за минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще в 61 человека, в том числе, в 7 медиков. Всего в Киеве по состоянию на 17 апреля уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Тем временем из-за нескольких случаев коронавируса в Киеве закрывают на карантин Ионинский монастырь.