Кличко показал репортаж из Чернобыльской зоны: какой уровень радиации и что происходит в зоне отчуждения

Кличко показал видеорепортаж из зоны отчуждения в ходе ежедневного брифинга.

"Друзья, рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются там пожара и который сейчас радиационный фон", - сказал Кличко.

Спасатели в зоне отчуждения отметили что на сегодня пожара, вчера вновь возникли в Чернобыльской зоне, полностью потушили, но на некоторых участках продолжается тление, пожарно-спасательные бригады продолжают работать.

В то же время специалисты мониторят ситуацию, а авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги.

Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов. В то же время спасатели отмечают, что в Киеве загрязнение воздуха может быть выше из-за других пожаров и ветра, который дует в направлении столицы от пожаров.

По заключению спасателей, значительная часть задымление в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения рекомендует жителям Киева и Киевской области не выходить на улицу и не открывать в домах окна из-за наличия в воздухе продуктов горения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы