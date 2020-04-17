Кличко показав репортаж з Чорнобильської зони: який рівень радіації і що відбувається в зоні відчуження

Мер Києва Віталій Кличко відвідав Чорнобильську зону відчуження, де продовжують боротися з пожежами, щоб заміряти радіаційний фон і рівень забруднення повітря в той час, як у Києві вже другий день спостерігається задимленість і погіршення якості повітря. Кличко показав відеорепортаж із зони відчуження під час щоденного брифінгу. "Друзі, рано вранці поїхав у зону відчуження, щоб перевірити пожежі, які там тривають, і який зараз радіаційний фон", - сказав Кличко. Рятувальники в зоні відчуження зазначили що на сьогодні пожежі, вчора знову виникли в Чорнобильській зоні, повністю загасили, але на деяких ділянках триває тління, пожежно-рятувальні бригади продовжують працювати. Водночас фахівці моніторять ситуацію, а авіація оперативно реагує на потенційні вогнища. Радіаційний фон у зоні відчуження нижче допустимої норми і становить 0.12 мікрозівертів. Водночас рятувальники зазначають, що в Києві забруднення повітря може бути вище ніж інших пожеж і вітру, який дме в напрямку столиці від пожеж. За висновками рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, але і пожеж у Київській області, в напрямку Житомира. Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я рекомендує жителям Києва і Київської області не виходити на вулицю і не відкривати в будинках вікна через наявність в повітрі продуктів горіння. Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що радіаційний фон у Києві та Київській області знаходиться в межах норми.