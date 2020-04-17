Как повлиял пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации в Киеве. Данные ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы, в то время, как в столице уровень загрязнения воздуха превысил норму почти в 3,5 раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС. В течение дня 16 апреля на территории Киевской области зафиксированы случаи возгорания травяного настила и лесной подстилки, в частности в Вышгородском, Иванковском районах и на территории Ирпенской зоны. Также на территории Киева и Киевской области наблюдались отдельные случаи сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Кроме того, на территории Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов возгорания травяного настила. Вместе с тем в течение дня дул ветер западного направления, а к вечеру изменился на северо-западный. Учитывая это и с учетом условий передвижения воздушных масс и атмосферного давления образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории города Киева. "Химической и радиологической угрозы такое явление не несет", - сказано в сообщении. Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР\/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР\/ч при допустимом фоне 0,05 мР\/ч, Чернобыль - 0,023 мР\/ч, на КДП "Дитятки" - 0,02 мР\/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР\/ч). Как сообщали Українськi Новини, Киев призвал жителей города держать окна закрытыми и ограничить пребывание на свежем воздухе из-за наличия в нем продуктов горения. Также Минздрав дал рекомендации жителям Киева и области, как уберечь себя от наличия в воздухе продуктов горения.к