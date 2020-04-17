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17 апреля 2020, пятница, 10:38 229
Общество 2020-04-17T10:41:52+03:00
Українські Новини
Как повлиял пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации в Киеве. Данные ГосЧС

Как повлиял пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации в Киеве. Данные ГосЧС

Елена Новикова
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Радиация. Фото: hdwall.us
Радиация. Фото: hdwall.us

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы, в то время, как в столице уровень загрязнения воздуха превысил норму почти в 3,5 раза.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

В течение дня 16 апреля на территории Киевской области зафиксированы случаи возгорания травяного настила и лесной подстилки, в частности в Вышгородском, Иванковском районах и на территории Ирпенской зоны.

Также на территории Киева и Киевской области наблюдались отдельные случаи сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств.

Кроме того, на территории Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов возгорания травяного настила.

Вместе с тем в течение дня дул ветер западного направления, а к вечеру изменился на северо-западный.

Учитывая это и с учетом условий передвижения воздушных масс и атмосферного давления образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории города Киева.

"Химической и радиологической угрозы такое явление не несет", - сказано в сообщении.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль - 0,023 мР/ч, на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

Как сообщали Українськi Новини, Киев призвал жителей города держать окна закрытыми и ограничить пребывание на свежем воздухе из-за наличия в нем продуктов горения.

Также Минздрав дал рекомендации жителям Киева и области, как уберечь себя от наличия в воздухе продуктов горения.к

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