Экологи объяснили, почему в Киеве возникла пылева буря

Возникновение пылевой бури, которая накрыла Киев в четверг, 17 апреля, по словам экологов, вызвано климатическими изменениями. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в пятницу, 17 апреля.

"Сухая осень, бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод. Это - причины образования пыли, которую в столицу принес сильный ветер, достигавший в среднем 22 километров в час. А порывы его были сильнее. Мы не привыкли к таким погодным стихий. Но они случаются все чаще", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также Кличко добавил, что спасательные службы столицы разработали правила безопасности для таких случаев. Так, сообщается, что все окна домов должны быть плотно закрыты. По возможности, людям следует оставаться дома. Если же человек оказался на улице, то ему необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. И не парковать авто возле деревьев и столбов.

Также Виталий Кличко прокомментировал падение строительной конструкции на Подольско-Воскресенском мостовом переходе.

"Из-за сильного ветра упали конструкции, возведенные для работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. К счастью - никто не пострадал. Также не поврежден сам мост. Сейчас продолжаются работы по восстановлению конструкций", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, полиция расследует загрязнение воздуха и земель в Иванковском районе древесиной из Чернобыльской зоны.

Также сообщалось о том, как повлиял пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации в Киеве.