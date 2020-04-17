подписаться на рассылку
27 27.4
29.2 29.86
˟
17 апреля 2020, пятница, 12:43 130
Общество 2020-04-17T12:49:12+03:00
Українські Новини
Экологи объяснили, почему в Киеве возникла пылева буря

Экологи объяснили, почему в Киеве возникла пылева буря

Елена Новикова
Виталий Кличко, Пыльная буря, Буря, Песчаная буря, загрязнение воздуха
Песчаная буря
Песчаная буря

Возникновение пылевой бури, которая накрыла Киев в четверг, 17 апреля, по словам экологов, вызвано климатическими изменениями. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в пятницу, 17 апреля.

"Сухая осень, бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод. Это - причины образования пыли, которую в столицу принес сильный ветер, достигавший в среднем 22 километров в час. А порывы его были сильнее. Мы не привыкли к таким погодным стихий. Но они случаются все чаще", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также Кличко добавил, что спасательные службы столицы разработали правила безопасности для таких случаев. Так, сообщается, что все окна домов должны быть плотно закрыты. По возможности, людям следует оставаться дома. Если же человек оказался на улице, то ему необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. И не парковать авто возле деревьев и столбов.

Также Виталий Кличко прокомментировал падение строительной конструкции на Подольско-Воскресенском мостовом переходе.

"Из-за сильного ветра упали конструкции, возведенные для работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. К счастью - никто не пострадал. Также не поврежден сам мост. Сейчас продолжаются работы по восстановлению конструкций", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, полиция расследует загрязнение воздуха и земель в Иванковском районе древесиной из Чернобыльской зоны.

Также сообщалось о том, как повлиял пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации в Киеве.

Больше новостей о: Виталий Кличко Пыльная буря Буря Песчаная буря загрязнение воздуха

Видео дня: Киев накрыла пылевая буря...
В Лисичанске буря оставила без воды 27 тысяч челов...
Появились зрелищные фото песчаной бури в Одессе...
Пылевая буря с чернобыльским пеплом, Кличко даже в...
В Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев коронавируса
В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у еще 61 человека
Новости
"Novus Украина" будет продавать социально значимые товары без наценки в период карантина 13:15
В армии уже почти 30 случаев коронавируса 13:13
За сутки на въездах в Киев повышенную температуру зафиксировали у 40 человек, - Кличко 13:03
В "АТБ" намерены продолжать открывать новые магазины в 2020 несмотря на карантин 12:51
Экологи объяснили, почему в Киеве возникла пылева буря 12:43
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 05:20
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Участников тендера по строительству моста через Днепр в Запорожье подозревают в сговоре 19:43
больше новостей
Полтавская область лидирует по обеспеченности населения аппаратами ИВЛ, – СМИ 17:20
Ярославский везет в Харьков оборудование на 15 млн грн для центра вирусологии в "Экополисе ХТЗ" 09:43
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Нефедов подтвердил 600% премии: "да, я получал 6 недель такие выплаты" 11:59
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем во многих европейских странах 14:42
больше новостей
Как повлиял пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации в Киеве. Данные ГосЧС
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok