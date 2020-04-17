Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму почти в 3,5 раза

Утром в пятницу, 17 апреля, индекс качества воздуха в Киеве превышает норму в 3,4 раза, в то время, как еще в четверг вечером, 16 апреля, город окутала дымовая пелена, а жители столицы жаловались на запах гари, который ощущают во всех уголках столицы и в области.

Об этом сообщает портал iqair.com, который отслеживает уровень качества воздуха в крупнейших городах мира.

Так, сообщается, что в Киеве по состоянию на 8:20 16 апреля индекс качества воздуха составляет 169 пунктов, при норме до 50.

Индекс качества воздуха в Киеве. Скриншот: iqair.com

Киев возглавляет рейтинг по загрязнению воздуха еще с вечера четверга. На втором месте находится Китай, где индекс воздуха составляет 165 пунктов.

Рейтинг стран с самым загрязненным воздухом на утро 17 апреля. Скриншот: iqair.com

Ранее Українські Новини рассказывали, что КГГА сообщила, что в столице в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей просят закрыть окна и не выходить на улицу. Причиной этого является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер. Радиацийний фон в столице - в пределах нормы.

Также в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА, учитывая ситуацию специалисты призывают:

ограничить пребывания на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

выключить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребления жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для восстановления солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Также 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, в Чернобыльской зоне силами и средствами ГосЧС продолжаются работы по тушению пожаров.