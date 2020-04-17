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17 апреля 2020, пятница, 10:12 957
Политика 2020-04-17T10:30:59+03:00
Українські Новини
Дым в Киеве: Минздрав дал рекомендации жителям Киева и области

Дым в Киеве: Минздрав дал рекомендации жителям Киева и области

Ярина Вацяк
Минздрав, Дым, загрязнение атмосфнры, рекомендации врачей, загрязнение воздуха, Смог в Киеве, дым в Киеве
Дым в Киеве
Дым в Киеве

В то время, как уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму почти в 3,5 раза, Министерство здравоохранения рекомендует жителям Киева и Киевской области не выходить на улицу и не открывать в домах окна из-за наличия в воздухе продуктов горения.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Министерство здравоохранения рекомендует как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу, пить больше жидкости (2-3 литра в сутки). Также максимально не открывать дома окна, чаще проводить влажную уборку помещений", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что, по сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, явление не несет радиологической и химической угрозы, радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.

Однако дым в воздухе может вызывать головные боли, затрудненное дыхание, кашель, раздражение глаз.

Как сообщали Українськi Новини, 16 апреля из-за шквального ветра возобновился пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, на утро 17 апреля зафиксировано 3 новых очага тления.

Киевская городская государственная администрация призывает жителей города держать окна закрытыми и ограничить пребывание на свежем воздухе из-за наличия в нем продуктов горения.

Как сообщали Українські Новини, 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, а в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар.

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