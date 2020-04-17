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17 квітня 2020, пʼятниця, 11:37 8
Суспільство 2020-04-17T11:59:02+03:00
Українські Новини
Кличко заявив, що в Києві забруднення повітря немає

Кличко заявив, що в Києві забруднення повітря немає

Анна Рудык
Віталій Кличко, забруднення повітря, Пожежа в Чорнобильській зоні, Радіація у Києві
Забруднення повітря. Фото: ДСНС
Забруднення повітря. Фото: ДСНС

Незважаючи на те, що Київ очолює рейтинг по забрудненню повітря, мер Києва Віталій Кличко заявляє, що забруднення повітря в Києві немає, а є тільки задимлення.

Про це він повідомив під час трансляції в Facebook, передають Українські Новини.

"Був на нараді. Отримали інформацію, що забруднення повітря немає. Все це чутки, що вітер з Чорнобиля і є радіація. Отримали інформацію, що в Києві задимлення та забруднення та радіації немає", - сказав він.

За його словами, працює 1 тис. пожежних рятувальників, 100 пожежних машин і авіація.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що радіаційний фон у Києві та Київській області знаходиться в межах норми, в той час, як у столиці рівень забруднення повітря перевищив норму майже в 3,5 рази.

Раніше Київ закликав жителів міста тримати вікна закритими і обмежити перебування на свіжому повітрі через наявність в ньому продуктів горіння.

Також МОЗ дав рекомендації мешканцям Києва та області, як уберегти себе від наявності в повітрі продуктів горіння.

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