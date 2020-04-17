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17 апреля 2020, пятница, 09:23 521
Силовые структуры 2020-04-17T09:27:17+03:00
Українські Новини
Будут применять жесткие меры. На Пасху полиция усилит контроль возле храмов

Будут применять жесткие меры. На Пасху полиция усилит контроль возле храмов

Анна Рудык
Пасха, Полиция, Карантин, Пасха-2020, карантин в Украине
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

Около 22 тыс. полицейских будут охранять охрану общественного порядка возле религиозных учреждений на Пасху, которую в этом году украинцев призывают отметить дома.

Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"В субботу и воскресенье будет дежурить при храмах около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии", - сказал он.

По его словам, полицейские будут находится возле храмов и проводить разъяснительную работу.

"Если не получится достучатся к сознанию граждан, полиция будет применять достаточно жесткие меры",  - отметил Клименко.

Как сообщали Українськi Новини, в пасхальные выходные в Киеве усилят контроль за соблюдением карантина.

Ранее оштрафованный за несоблюдение карантина директор рынка в Запорожье заболел COVID-19.

Также Владимирский собор проведет пасхальную службу в храме и не будет выгонять прихожан.

Тем временем в Минздраве рассчитывают, что празднование Пасхи дома остановит распространение коронавируса в Украине.

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