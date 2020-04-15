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15 апреля 2020, среда, 08:00 163
Жизнь 2020-04-15T08:00:01+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: рецепт ароматной и нежной лимонной паски на цедре

Пасха-2020: рецепт ароматной и нежной лимонной паски на цедре

Ольга Фандорина
Паска, Пасха-2020, Рецепт пасок, Быстрый рецепт кулича, Быстрый рецепт паски, Лимонная паска
Лимонная паска. Фото: vsluhblog.ru
Лимонная паска. Фото: vsluhblog.ru

Этой весной всем уже так хочется праздника, весны и свежести, Пасха приближается, а время готовить ароматные паски - как раз появилось. Українські Новини приготовили рецепт мягкой и ароматной лимонной паски на цедре на праздничный стол. 

Легкий лимонный аромат не оставит равнодушным никого вокруг.

Лимонная паска. Фото: povarenok.ruЛимонная паска. Фото: povarenok.ru

Ингридиенты:

  • 240 г молока
  • 720 г муки
  • 150 г сахара
  • 120 г сливочного масла
  • 25 г свежих дрожжей или 10 г сухих
  • 1 ч.л соли
  • 2 яйца
  • 3 желтка
  • 120 г цукатов
  • 180 г изюма
  • Цедра одного лимона
  • 1 пакетик ванильного сахара

Приготовление:

Готовим опару для кулича - подогреваем молоко, молоко должно быть теплым, но не горячим. В молоко добавляем дрожжи и 1 ложку сахара от общего количества. Накрываем и оставляем на 15 минут заработать дрожжам.

Теплое масло соединяем с сахаром и ванильным сахаром, чуть взбиваем венчиком или миксером. Добавляем к ним яйца и желтки, также взбиваем вместе.Добавляем соль. Полученную массу соединяем с опарой и перемешиваем.

С лимона снимаем цедру и соединяем с цукатами и изюмом. Высыпаем в миску со сдобой.

Теперь маленькими порциями добавляем просеянную муку и вымешиваем тесто. Это займет не меньше 10 минут.

Если тесто липнет к рукам смажьте их растительным маслом. Вымесив переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте и оставьте в теплом месте подходить на 2 часа. После тесто обмять, разделить на части, закруглить каждую смазанными маслом руками и выложить в формы заполнив их на половину.

Оставить подходить на 30 минут и после того как вырастут выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут. Проверить готовность кулича шпажкой.

А вот здесь у нас рецепт нежной и сочной паски - краффин с маком.

Напомним, ране Укрїнські Новини писали о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте, а также глянцевую устойчивую глазурь для пасок.

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