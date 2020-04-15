Пасха-2020: рецепт ароматной и нежной лимонной паски на цедре

Этой весной всем уже так хочется праздника, весны и свежести, Пасха приближается, а время готовить ароматные паски - как раз появилось. Українські Новини приготовили рецепт мягкой и ароматной лимонной паски на цедре на праздничный стол. Легкий лимонный аромат не оставит равнодушным никого вокруг. Лимонная паска. Фото: povarenok.ru Ингридиенты: 240 г молока 720 г муки 150 г сахара 120 г сливочного масла 25 г свежих дрожжей или 10 г сухих 1 ч.л соли 2 яйца 3 желтка 120 г цукатов 180 г изюма Цедра одного лимона 1 пакетик ванильного сахара Приготовление: Готовим опару для кулича - подогреваем молоко, молоко должно быть теплым, но не горячим. В молоко добавляем дрожжи и 1 ложку сахара от общего количества. Накрываем и оставляем на 15 минут заработать дрожжам. Теплое масло соединяем с сахаром и ванильным сахаром, чуть взбиваем венчиком или миксером. Добавляем к ним яйца и желтки, также взбиваем вместе.Добавляем соль. Полученную массу соединяем с опарой и перемешиваем. С лимона снимаем цедру и соединяем с цукатами и изюмом. Высыпаем в миску со сдобой. Теперь маленькими порциями добавляем просеянную муку и вымешиваем тесто. Это займет не меньше 10 минут. Если тесто липнет к рукам смажьте их растительным маслом. Вымесив переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте и оставьте в теплом месте подходить на 2 часа. После тесто обмять, разделить на части, закруглить каждую смазанными маслом руками и выложить в формы заполнив их на половину. Оставить подходить на 30 минут и после того как вырастут выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут. Проверить готовность кулича шпажкой. А вот здесь у нас рецепт нежной и сочной паски - краффин с маком. Напомним, ране Укрїнські Новини писали о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте, а также глянцевую устойчивую глазурь для пасок.