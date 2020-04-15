Пасха-2020: рецепт ароматной и нежной лимонной паски на цедре

Этой весной всем уже так хочется праздника, весны и свежести, Пасха приближается, а время готовить ароматные паски - как раз появилось. Українські Новини приготовили рецепт мягкой и ароматной лимонной паски на цедре на праздничный стол.

Легкий лимонный аромат не оставит равнодушным никого вокруг.

Лимонная паска. Фото: povarenok.ru

Ингридиенты:

240 г молока

720 г муки

150 г сахара

120 г сливочного масла

25 г свежих дрожжей или 10 г сухих

1 ч.л соли

2 яйца

3 желтка

120 г цукатов

180 г изюма

Цедра одного лимона

1 пакетик ванильного сахара

Приготовление:

Готовим опару для кулича - подогреваем молоко, молоко должно быть теплым, но не горячим. В молоко добавляем дрожжи и 1 ложку сахара от общего количества. Накрываем и оставляем на 15 минут заработать дрожжам.

Теплое масло соединяем с сахаром и ванильным сахаром, чуть взбиваем венчиком или миксером. Добавляем к ним яйца и желтки, также взбиваем вместе.Добавляем соль. Полученную массу соединяем с опарой и перемешиваем.

С лимона снимаем цедру и соединяем с цукатами и изюмом. Высыпаем в миску со сдобой.

Теперь маленькими порциями добавляем просеянную муку и вымешиваем тесто. Это займет не меньше 10 минут.

Если тесто липнет к рукам смажьте их растительным маслом. Вымесив переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте и оставьте в теплом месте подходить на 2 часа. После тесто обмять, разделить на части, закруглить каждую смазанными маслом руками и выложить в формы заполнив их на половину.

Оставить подходить на 30 минут и после того как вырастут выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут. Проверить готовность кулича шпажкой.

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