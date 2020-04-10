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10 апреля 2020, пятница, 08:17 67
Общество 2020-04-10T08:18:51+03:00
Українські Новини
Сегодня 30-й день карантина. Что нельзя делать

Сегодня 30-й день карантина. Что нельзя делать

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Сегодня начался 30-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Согласно действующему решению Кабмина карантин будет действовать до 24 апреля, до этой даты осталось 14 дней.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Кроме того, гражданам нужно носить с собой документы, по улице можно передвигаться только вдвоем, собаку можно выгуливать только одному человеку, а люди старше 60 лет должны самоизолироваться. 

Как сообщали Українські Новини, Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.

Также Кабмин ввел правила нахождения на "бесплатной" обсервации. Во время обсервации запрещено передавать и употреблять алкоголь. 

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Сегодня 30-й день карантина. Что нельзя делать
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