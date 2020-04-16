Пасха-2020. Все, что нужно знать о праздновании в УГКЦ

В 2020 году в связи с карантином из-за коронавируса украинская Греко-католическая церковь будет проводить освящение пасок онлайн. Накануне празднования Пасхи глава УГКЦ Блаженнейший Святослав разослал всем епископам письмо с рекомендациями, как совершать церковные обряды в период карантина и пандемии коронавируса. Глава УГКЦ порекомендовал не делать никаких шествий ни в храмах, ни за его пределами.

Более детально о запретах на пасхальные праздники во время карантина говорится в публикации Українських Новин.

Так, службы в храмах пройдут, но без участия верующих. При этом в УГКЦ подчеркивают, что не могут запретить гражданам посещать церковь. Однако, основной посыл – молитва онлайн. "Но мы не можем запретить посещать храмы людям. Но просим молиться онлайн", - отметил Українським Новинам руководитель департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив.

Вместе с этим, в связи с карантином, УГКЦ освободила верующих от обязанности исповедоваться и причаститься на Пасху, а также призывала не приносить пасхальные корзины на освящение. "Когда верующие просят священника святого причастия, он не имеет права отказать. Но я прошу вас: не настаивайте", - сказал в своем обращении к верующим глава УГКЦ Святослав.

При этом, УГКЦ дала возможность совершить исповедь и причастие в течение месяца после окончания карантина. Праздничное богослужение УГКЦ начнется 19 апреля с 7:30 до 11:00 и будет транслироваться на ICTV и UA: Первый. Освятить пасхальные корзины можно будет в течение 18 апреля возле храма или же во время службы перед телевизором.

В УГКЦ говорят, что в этом ничего странного и зазорного нет. "Онлайн освящение - это не странное дело, потому что Вы помните Благословение Папы (Римского). Это чрезвычайная ситуация", - говорит Игорь Яцив. Он отмечает, что во время онлайн-трансляции пасхального богослужения, нужно взять святую воду и самому освятить паску, при этом слушая священную службу. "Взять святую вод и окропить паску и она является благословенной не хуже, чем, когда святить в храме", - подчеркнули в УГКЦ.

В регионах священнослужители смогут освятить пасхальные корзины возле домовладений. В целом, Церковь готова выполнять распоряжения правительства и санитарных служб относительно требований во время карантина.

Как сообщали Українські Новини, УГКЦ освободила верующих от обязанности исповедоваться и причаститься на Пасху.

Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте. Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

Тем временем, синод ПЦУ приял решение провести закрытые богослужения на Пасху.