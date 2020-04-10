УГКЦ освободила верующих от обязанности исповедоваться и причаститься на Пасху

Украинская греко-католическая церковь, в связи с карантином, освободила верующих от обязанности исповедоваться и причаститься на Пасху, а также призывает не приносить пасхальные корзины на освящение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УГКЦ, передают Українськi Новини.

"Когда верующие просят священника святого причастия, он не имеет права отказать. Но я прошу вас: не настаивайте", - сказал глава УГКЦ Святослав.

По его словам, УГКЦ вводит особые разрешения, диспензы, то есть освобождение от регламентированных церковью обязанностей.

"Первое - это освобождение от церковной заповеди, которая нам говорит каждое воскресенье и каждый праздник участвовать в богослужении в храме. В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами, церковь снимает эту обязанность и призывает вас оставаться дома", - добавил Святослав.

Согласно сообщению, церковь также провозгласила освобождение от обязанности прийти на исповедь и причастие во время Пасхи.

УГКЦ дает возможность совершить исповедь и причастие в течение месяца после окончания карантина.

"В вербное воскресенье мы благословляем лозу, в Пасхальное воскресенье благословляем наши пасхальные корзины. В этом году, учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы просим максимально не приносить их на освящение в храм. Вы сможете освятить и лозу и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций", - добавил Святослав.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с Кабинетом Министров вопрос проведения пасхальных праздников в безопасном формате.

Тем временем, Священный Синод Православной церкви Украины на текущей неделе, но не позднее 11 апреля намерен определить, как будут осуществляться богослужения в Вербное воскресенье (12 апреля) и на Пасху (19 апреля).