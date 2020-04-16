подписаться на рассылку
27 27.5
29.25 29.95
˟
16 апреля 2020, четверг, 12:10 418 Инфографика
Общество 2020-04-16T12:28:51+03:00
Українські Новини
В Киеве 644 случая коронавируса, за день еще один летальный

В Киеве 644 случая коронавируса, за день еще один летальный

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 15 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 32 человека до 644, умерших - на 1 человека до 12.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество киевлян, у который лабораторно подтвержден коронавирус за прошедшие сутки увеличилось еще на 32 человека … За сутки, которые прошли, еще 1 летальный случай", - сказал он.

Кличко отметил, что 1 из заболевших - медик.

Среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и 20 мужчин - от 19 до 60 лет, а также одна девочка - 2 лет.

В медицинские учреждения Киева за прошедшие сутки госпитализированы 3 заболевших, остальные лечатся дома в режиме самоизоляции под контролем врачей.

Из всех зарегистрированных случаев в Киеве 184 человека заболели в Печерском районе, 105 - в Дарницком, 67 - в Шевченковском, 67 - в Соломенском, 47 - в Голосеевском, 46 - в Днепровском, 40 - в Деснянском, 33 - в Оболонском, 28 - в Подольском, 27 - в Святошинском.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти.

Тем временем вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса.

Также по состоянию на утро 15 апреля погибли от вируса 137 020 человек, вылечились – 512 092.

Кроме того, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Киеве

Коронавирусом заразились уже почти 800 медиков...
В Киеве допустили резкий рост количества заболевши...
Количество случаев коронавируса в Украине перевали...
В Киеве обзванивают людей на самоизоляции. Уже сов...
В Ионинском монастыре новые случаи коронавируса. Его хотят закрыть на карантин
Обмен пленными. Украина вернула 19 своих граждан
Новости
Киевскую городскую клиническую больницу №6 не закрыли из-за вспышки COVID-19 12:30
В Ионинском монастыре новые случаи коронавируса. Его хотят закрыть на карантин 12:21
В Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи 12:20
В Киеве 644 случая коронавируса, за день еще один летальный 12:10 Инфографика
Акционеры "Росток-Холдинга" Яков Грибов и Виктор Купавцев урегулировали конфликт 12:00
больше новостей
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
Пенсионный фонд в мобильном телефоне: как установить и пользоваться приложением 05:30 Инфографика
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
больше новостей
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
больше новостей
В Киеве 644 случая коронавируса, за день еще один летальный
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok