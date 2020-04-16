В Киеве 644 случая коронавируса, за день еще один летальный

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 15 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 32 человека до 644, умерших - на 1 человека до 12. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "Количество киевлян, у который лабораторно подтвержден коронавирус за прошедшие сутки увеличилось еще на 32 человека … За сутки, которые прошли, еще 1 летальный случай", - сказал он. Кличко отметил, что 1 из заболевших - медик. Среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и 20 мужчин - от 19 до 60 лет, а также одна девочка - 2 лет. В медицинские учреждения Киева за прошедшие сутки госпитализированы 3 заболевших, остальные лечатся дома в режиме самоизоляции под контролем врачей. Из всех зарегистрированных случаев в Киеве 184 человека заболели в Печерском районе, 105 - в Дарницком, 67 - в Шевченковском, 67 - в Соломенском, 47 - в Голосеевском, 46 - в Днепровском, 40 - в Деснянском, 33 - в Оболонском, 28 - в Подольском, 27 - в Святошинском. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти. Тем временем вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса. Также по состоянию на утро 15 апреля погибли от вируса 137 020 человек, вылечились – 512 092. Кроме того, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.