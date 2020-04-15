До офіційного оголошення коронавірусу в Китаї вже було 3 тисячі хворих, – ЗМІ

Згідно з інформацією відомства, президент Китаю Сі Цзіньпін розповів світові про коронавірус 20 січня, хоча інформація про COVID-19 стала відома ще 14 січня. За цей період в Китаї було вже 3 тисячі хворих.

Крім того, на шостий день мовчання в Ухані пройшов масштабний бенкет, в якому брали участь десятки тисяч людей. Після цього мільйони китайців вирушили в подорожі для святкування місячного Нового року.

"Спроба Китаю пройти грань між попередженням громадськості та запобіганням паніки підготувала ґрунт для пандемії, під час якої коронавірусом заразилися майже два мільйони людей. Понад 126 тисяч людей по всьому світу померли", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Китай заборонив публікувати наукові роботи експертів і вчених про походження коронавіруса без попередньої згоди Моз КНР.

Крім того, на материковому Китаї після спаду епідемії зафіксували 89 інфікувань на коронавірус і 54 безсимптомних випадки.