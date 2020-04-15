підписатися на розсилку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Азія
  • До офіційного оголошення коронавірусу в Китаї вже було 3 тисячі хворих, – ЗМІ
15 квітня 2020, середа, 16:56 17
Азія 2020-04-15T17:30:03+03:00
Українські Новини
До офіційного оголошення коронавірусу в Китаї вже було 3 тисячі хворих, – ЗМІ

До офіційного оголошення коронавірусу в Китаї вже було 3 тисячі хворих, – ЗМІ

Елизавета Кесельман
Китай, коронавірус в Китаї, Епідемія коронавірусу
Коронавірус в Китаї.Фото: chinadaily
Коронавірус в Китаї.Фото: chinadaily

Китай став першою країною, де зафіксували спалах епідемії коронавірусу. Раніше американські ЗМІ заявили, що США знали про майбутню хворобу ще в листопаді, однак Дональд Трамп спростував дану інформацію. Днями, стало відомо, що уряд Китаю приховував інформацію про коронавірус протягом 6 днів до оголошення недуги в країні. Про це передає Associated Press з посиланням на свої джерела.

Згідно з інформацією відомства, президент Китаю Сі Цзіньпін розповів світові про коронавірус 20 січня, хоча інформація про COVID-19 стала відома ще 14 січня. За цей період в Китаї було вже 3 тисячі хворих.

Крім того, на шостий день мовчання в Ухані пройшов масштабний бенкет, в якому брали участь десятки тисяч людей. Після цього мільйони китайців вирушили в подорожі для святкування місячного Нового року.

"Спроба Китаю пройти грань між попередженням громадськості та запобіганням паніки підготувала ґрунт для пандемії, під час якої коронавірусом заразилися майже два мільйони людей. Понад 126 тисяч людей по всьому світу померли", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Китай заборонив публікувати наукові роботи експертів і вчених про походження коронавіруса без попередньої згоди Моз КНР.

Крім того, на материковому Китаї після спаду епідемії зафіксували 89 інфікувань на коронавірус і 54 безсимптомних випадки.

Більше новин про: Китай коронавірус в Китаї Епідемія коронавірусу

У Києво-Печерській Лаврі нові випадки коронавірусу. У будівлях провели посилену дезінфекцію
У Києві вже 612 хворих на коронавірус
Новини
Кабмін звільнив Марчека і призначив Юрика новим в.о. голови правління "Укрзалізниці" 17:57
Київський ТРЦ Ocean Plaza скасував нарахування орендної плати орендарям до кінця карантину 17:50
Гренландія перемогла коронавірус. В країні всі хворі одужали COVID-19, – головлікар 17:24
Полтавщина лідирує по забезпеченості населення апаратами ШВЛ, – ЗМІ 17:20
Кабмін ввів дзеркальні заходи для країн, які встановили обмеження українським перевізникам 17:20
більше новин
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують 20:48
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня 09:03
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС 00:08
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Затримання на хабарі.
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело 20:56
Від коронавірусу помер 42-річний монах Почаївської лаври 13:00
більше новин
Через карантин бізнес очікує падіння продажів і виробництва, - НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok