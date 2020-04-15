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15 апреля 2020, среда, 10:28 1207
Общество 2020-04-15T10:29:01+03:00
Українські Новини
В МОЗ заявили, что Украине еще рано выходить из карантина из-за антирекорда по заболевшим COVID-19

В МОЗ заявили, что Украине еще рано выходить из карантина из-за антирекорда по заболевшим COVID-19

Ольга Фандорина
МОЗ, Максим Степанов, Окончание карантина, карантин в Украине
Максим Степанов. Фото: Фейсбук/Максим Степанов
Максим Степанов. Фото: Фейсбук/Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает нецелесообразным обсуждать сейчас выход из карантина из-за антирекорда по заболеваемости.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Принимая во внимание сегодняшний антирекорд по заболеваемости, считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу уверено сказать, что это возможно только тогда, когда мы будем видеть стабильное снижение заболеваемости", - сказал министр.

Также Степанов призвал украинцев праздновать Пасху дома, а богослужения послушать в трансляции.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в мае украинцы смогут выйти на работу, однако, как именно — пока неизвестно.

Окончание карантина Денис Шмыгаль прогнозирует в начале мая.

Сообщалось, что в Кабинете министров планируют возобновить работу общественного транспорта в июне-июле. Тогда же планируют разрешить посещение зон отдыха.

Ранее Кабинет министров планировал разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из карантина.

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