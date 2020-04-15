Кабмін дозволив спортсменам національних збірних проводити тренування

Кабінет Міністрів дозволив тренування спортсменів національних збірних команд, в той час, як через велику кількість порушень ринкам заборонили працювати на карантині.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, Кабмін як виняток дозволив проводити індивідуальні тренування (біг, ходьба, їзда на велосипеді) спортсменам штатних команд національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, а також видів спорту осіб з інвалідністю.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

Раніше повідомлялося про те, що міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, коли в Україні знову запрацює громадський транспорт.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україні ще рано виходити з карантину через антирекорду по хворим на коронавірус COVID-19.

Крім того, закінчення карантину прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує на початку травня.