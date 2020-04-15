підписатися на розсилку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 квітня 2020, середа, 16:39 16
Кабмін 2020-04-15T18:00:04+03:00
Українські Новини
Кабмін дозволив спортсменам національних збірних проводити тренування

Кабмін дозволив спортсменам національних збірних проводити тренування

Елена Новикова
Карантин, Спортсмен, тренування, Карантин в Україні
Спорт. Фото: pixabay
Спорт. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів дозволив тренування спортсменів національних збірних команд, в той час, як через велику кількість порушень ринкам заборонили працювати на карантині.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, Кабмін як виняток дозволив проводити індивідуальні тренування (біг, ходьба, їзда на велосипеді) спортсменам штатних команд національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, а також видів спорту осіб з інвалідністю.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

Раніше повідомлялося про те, що міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, коли в Україні знову запрацює громадський транспорт.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україні ще рано виходити з карантину через антирекорду по хворим на коронавірус COVID-19.

Крім того, закінчення карантину прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує на початку травня.

Більше новин про: Карантин Спортсмен тренування Карантин в Україні

Після 20-годинної операції на серці помер спортсме...
Зеленський показав, як посилено тренується з трубо...
Україна повинна взяти за основу дорожню карту ЄС з...
Уряд буде обмежувати зростання цін на соціально зн...
У Києво-Печерській Лаврі нові випадки коронавірусу. У будівлях провели посилену дезінфекцію
У Києві вже 612 хворих на коронавірус
Новини
Кабмін звільнив Марчека і призначив Юрика новим в.о. голови правління "Укрзалізниці" 17:57
Київський ТРЦ Ocean Plaza скасував нарахування орендної плати орендарям до кінця карантину 17:50
Гренландія перемогла коронавірус. В країні всі хворі одужали COVID-19, – головлікар 17:24
Полтавщина лідирує по забезпеченості населення апаратами ШВЛ, – ЗМІ 17:20
Кабмін ввів дзеркальні заходи для країн, які встановили обмеження українським перевізникам 17:20
більше новин
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують 20:48
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня 09:03
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС 00:08
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Затримання на хабарі.
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело 20:56
Від коронавірусу помер 42-річний монах Почаївської лаври 13:00
більше новин
Через карантин бізнес очікує падіння продажів і виробництва, - НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok