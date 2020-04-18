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18 апреля 2020, суббота, 06:00 325
Общество 2020-04-18T06:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине 30-й день запрета на работу метро, ж/д и авиаперевозки

Сегодня в Украине 30-й день запрета на работу метро, ж/д и авиаперевозки

Анна Рудык
закрытие дорог, закрытие метро, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Сегодня, 18 апреля 2020 года, наступает 30-й день запрета на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метро, предварительные сроки открытия которого назвал Владислав Криклий.

Так, перевозки по городу могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутках и такси, и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.

Также гражданам нужно носить с собой документы, по улице можно передвигаться только вдвоем, собаку можно выгуливать только одному человеку, а люди старше 60 лет должны самоизолироваться. 

Кроме того, в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

А главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что закрыл бы все, где есть возможность массового скопления людей.

Тем врнменем, из-за карантина Киеву приходится сокращать расходы на 4,1 млрд. гривен, но строительство продолжается.

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