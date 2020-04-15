Я бы запретил и закрыл все, где возможно массовое скопление людей, — главный санврач

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что закрыл бы все, где есть возможность массового скопления людей, как это было возле церквей в Вербное воскресенье. Об этом он сказал в интервью порталу "НВ", передают Українськi Новини.

"Если вы меня спрашиваете, как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно говорю: я бы запретил и закрыл все, где есть возможность массового скопления людей", - сказал Ляшко.



По его словам, правительство убеждало руководство церквей в целесообразности закрытия или ограничения доступа к храмам во время службы.



Ляшко отметил, что повлиять на скопление людей возле церквей можно разве что силовыми методами, а это привело бы к столкновениям.



Как сообщали Українськi Новини, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) проведет в храмах пасхальные богослужения с возможностью присутствия прихожан на улице.



Офис Президента заявляет, что 12 апреля, на католическую Пасху, храмы посетили 126 тыс. украинцев, в то время как в 2019 году таковых было 3 млн.