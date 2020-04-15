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15 апреля 2020, среда, 11:37 2314
Медицина 2020-04-15T11:38:24+03:00
Українські Новини
Я бы запретил и закрыл все, где возможно массовое скопление людей, — главный санврач

Я бы запретил и закрыл все, где возможно массовое скопление людей, — главный санврач

Валерия Драгомирова
Пасха, Минздрав, Пасха-2020, Церкви, Массовое скопление
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что закрыл бы все, где есть возможность массового скопления людей, как это было возле церквей в Вербное воскресенье. Об этом он сказал в интервью порталу "НВ", передают Українськi Новини.

"Если вы меня спрашиваете, как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно говорю: я бы запретил и закрыл все, где есть возможность массового скопления людей", - сказал Ляшко. 

По его словам, правительство убеждало руководство церквей в целесообразности закрытия или ограничения доступа к храмам во время службы.

Ляшко отметил, что повлиять на скопление людей возле церквей можно разве что силовыми методами, а это привело бы к столкновениям.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) проведет в храмах пасхальные богослужения с возможностью присутствия прихожан на улице.

Офис Президента заявляет, что 12 апреля, на католическую Пасху, храмы посетили 126 тыс. украинцев, в то время как в 2019 году таковых было 3 млн.

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