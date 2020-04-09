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09 апреля 2020, четверг, 19:23 5644
Кабмин 2020-04-09T19:24:55+03:00
Українські Новини
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин

Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин

Таня Войтюк
Кабмин, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Вчера, 8 апреля, Кабинет Министров разрешил работу химчисток в период карантина, однако передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина", - отметил он.

В частности разрешена работа на объектах строительства.

Также правительство разрешило работу химчисток, объектов почтовой и курьерской деятельности и пунктов приема и заготовки отходов.

Изначально в инфографике, размещенной Шмыгалем, среди объектов, деятельность которых разрешена в период карантина, значились магазины стойматериалов.

Однако позже премьер-министр уточнил, что магазины не были внесены в список в связи с доработкой постановления.

"В процессе доработки принятых вчера изменений в постановление были внесены правки", - написал Шмыгаль.

В постановлении Кабмина №262 от 8 апреля, которым разрешается работа химчисток и пунктов сбора отходов, также отсутствует разрешение на работу магазинов стройматериалов.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел правила нахождения на бесплатной обсервации, во время которой платными будет только питание.

Также социальные выплаты продлили на месяц после карантина.

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