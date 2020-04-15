Из-за карантина Киеву приходится сокращать расходы на 4,1 млрд. гривен, но строительство продолжается

Киев сократил расходы из-за карантина на 4,1 млрд гривен.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы уже утвердили соответсвующее решение и сократили расходы нашего города на 4,1 млрд гривен", - сказал он.

Кличко отметил, что потери столицы из-за пандемии коронавируса уже составили 1 млрд гривен.

Кроме этого, мэр подчеркнул, что финансирование строительства основных инфраструктурных объектов осталось неизменным, более того, строительство продолжается даже в условиях карантина.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 14 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 61 человека до 612, умерших - на 1 человека до 11.

Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще один в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре.