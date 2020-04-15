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15 апреля 2020, среда, 12:49 232
Финансы 2020-04-15T12:50:23+03:00
Українські Новини
Из-за карантина Киеву приходится сокращать расходы на 4,1 млрд. гривен, но строительство продолжается

Из-за карантина Киеву приходится сокращать расходы на 4,1 млрд. гривен, но строительство продолжается

Кира Молчанова
Виталий Кличко, Карантин, Бюджет Киева, коронавирус в Киеве
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Киев сократил расходы из-за карантина на 4,1 млрд гривен.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы уже утвердили соответсвующее решение и сократили расходы нашего города на 4,1 млрд гривен", - сказал он.

Кличко отметил, что потери столицы из-за пандемии коронавируса уже составили 1 млрд гривен.

Кроме этого, мэр подчеркнул, что финансирование строительства основных инфраструктурных объектов осталось неизменным, более того, строительство продолжается даже в условиях карантина.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 14 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 61 человека до 612, умерших - на 1 человека до 11.

Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще один в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре.

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