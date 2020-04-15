У Києві вже 612 хворих на коронавірус

Кількість киян, заражених коронавірусом, досягла 612 осіб. Про це сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко. Так, Кличко повідомив, що всього в Києві 612 хворих на коронавірус, 11 летальних випадків. 12 осіб одужали. "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу збільшилася ще на 61 людину. На жаль, ще 1 випадок смертельний. Загалом у Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він. Кличко зазначив, що троє з нових хворих - медики. Серед хворих: 26 жінок у віці від 26 до 65 років і 29 чоловіків - від 20 до 67 років, а також 6 дітей: 4 дівчинки та 2 хлопчики у віці до 7 років. В медичні установи Києва за минулу добу госпіталізовано 28 хворих, решта лікуються вдома в режимі самоізоляції під контролем лікарів. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки. А в усьому світі, за станом на ранок 15 квітня загинули від вірусу 126 753 осіб, вилікувались – 493 658. На першому місці по захворюваності перебуває США, де коронавірусом заразилися 609 422 людей (за добу 26 842), загинуло – 26 056. Тим часом з початку року в Україні на коронавірус захворіли 594 медпрацівника.