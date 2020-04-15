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15 квітня 2020, середа, 12:04 7 Інфографіка
Суспільство 2020-04-15T13:15:03+03:00
Українські Новини
У Києві вже 612 хворих на коронавірус

У Києві вже 612 хворих на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість киян, заражених коронавірусом, досягла 612 осіб. Про це сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що всього в Києві 612 хворих на коронавірус, 11 летальних випадків. 12 осіб одужали.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу збільшилася ще на 61 людину. На жаль, ще 1 випадок смертельний. Загалом у Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він.

Кличко зазначив, що троє з нових хворих - медики. Серед хворих: 26 жінок у віці від 26 до 65 років і 29 чоловіків - від 20 до 67 років, а також 6 дітей: 4 дівчинки та 2 хлопчики у віці до 7 років.

В медичні установи Києва за минулу добу госпіталізовано 28 хворих, решта лікуються вдома в режимі самоізоляції під контролем лікарів.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки.

А в усьому світі, за станом на ранок 15 квітня загинули від вірусу 126 753 осіб, вилікувались – 493 658. На першому місці по захворюваності перебуває США, де коронавірусом заразилися 609 422 людей (за добу 26 842), загинуло – 26 056.

Тим часом з початку року в Україні на коронавірус захворіли 594 медпрацівника.

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