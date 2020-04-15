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  • В США более 600 тыс. больных коронавирусом. Данные по всему миру 15 апреля
15 апреля 2020, среда, 10:00 232
Мир 2020-04-15T10:01:14+03:00
Українські Новини
В США более 600 тыс. больных коронавирусом. Данные по всему миру 15 апреля

В США более 600 тыс. больных коронавирусом. Данные по всему миру 15 апреля

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Украине количество зараженных Covid-19 приближается к 4 тысячам, в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 982 552 человек.


Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Так, согласно данным, по состоянию на утро 15 апреля погибли от вируса 126 753 человек, вылечились – 493 658.

На первом месте по заболеваемости находится США, где коронавирусом заразились 609 422 человек (за сутки 26 842), погибли – 26 056. 

На втором месте находится Испания. Здесь заразились 174 060 человек (3 961 за сутки ) и погибли 18 255 человек.

На третьем месте Италия. Здесь коронавирусом заразились 162 488 (за сутки заболели 2 972 человек), всего в стране 21 067 летальных случаев.

Германия обогнала Францию и оказалась на 4 месте по количеству заболевших Covid-19 в стране. В стране 132 210 зараженных (2 138 за сутки), погибли 3 495 человек.

Франция оказалась на пятом месте. Covid-19 заразились 131 362, умерли 15 750. 

Как сообщали Українські Новини, коронавирус в Испании достиг своего пика

Кроме того, в Бразилии остановили исследования Плаквенила, которым лечат коронавирус в Украине, из-за побочных эффектов. 

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