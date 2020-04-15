В США более 600 тыс. больных коронавирусом. Данные по всему миру 15 апреля

В то время, как в Украине количество зараженных Covid-19 приближается к 4 тысячам, в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 982 552 человек.



Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.



Так, согласно данным, по состоянию на утро 15 апреля погибли от вируса 126 753 человек, вылечились – 493 658.



На первом месте по заболеваемости находится США, где коронавирусом заразились 609 422 человек (за сутки 26 842), погибли – 26 056.



На втором месте находится Испания. Здесь заразились 174 060 человек (3 961 за сутки ) и погибли 18 255 человек.



На третьем месте Италия. Здесь коронавирусом заразились 162 488 (за сутки заболели 2 972 человек), всего в стране 21 067 летальных случаев.



Германия обогнала Францию и оказалась на 4 месте по количеству заболевших Covid-19 в стране. В стране 132 210 зараженных (2 138 за сутки), погибли 3 495 человек.



Франция оказалась на пятом месте. Covid-19 заразились 131 362, умерли 15 750.



Как сообщали Українські Новини, коронавирус в Испании достиг своего пика.



Кроме того, в Бразилии остановили исследования Плаквенила, которым лечат коронавирус в Украине, из-за побочных эффектов.