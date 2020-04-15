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15 апреля 2020, среда, 11:17 266
Общество 2020-04-15T11:17:27+03:00
Українські Новини
За день госпитализированы 120 больных коронавирусом, среди них 7 детей

За день госпитализированы 120 больных коронавирусом, среди них 7 детей

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В течение вторника, 14 апреля, было госпитализировано 120 больных коронавирусной инфекцией, которой в Украине заразились почти 3,8 тыс. человек, в том числе 7 детей.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Госпитализировано за сутки 120 человек, из них 7 детей и 10 медицинских работников", - сказал он.

Среди 392 человек, у которых 14 апреля подтверждена коронавирусная инфекция, - 29 детей и 90 медработников.

Всего с начала эпидемии заболело 260 детей и 684 медработника.

Как сообщали Українськi Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

А во всем мире, по состоянию на утро 15 апреля погибли от вируса 126 753 человек, вылечились – 493 658. На первом месте по заболеваемости находится США, где коронавирусом заразились 609 422 человек (за сутки 26 842), погибли – 26 056. 

Тем временем с начала года в Украине коронавирусом заболели 594 медработника.

Также из больниц в Киевской области увольняются врачи из-за коронавируса и низких зарплат. 

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