В Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса. Количество зараженных приближается к 4 тысячам

По состоянию на утро 15 апреля в Украине 3764 случая коронавируса, из-за которого Украина уже 35-й день находится на карантине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 241 случай; Волынская область - 100 случаев; Днепропетровская область - 74 случая; Донецкая область - 12 случаев; Житомирская область - 130 случаев; Закарпатская область - 110 случаев; Запорожская область - 99 случаев; Ивано-Франковская область - 356 случаев; Кировоградская область - 192 случая; г. Киев - 612 случаев; Киевская область - 230 случаев; Львовская область - 152 случая; Луганская область - 4 случая; Николаевская область - 14 случаев; Одесская область - 70 случаев; Полтавская область - 27 случаев; Ровенская область - 173 случая; Сумская область - 77 случаев; Тернопольская область - 287 случаев; Харьковская область - 25 случаев; Херсонская область - 41 случай; Хмельницкая область - 34 случая; Черновицкая область - 589 случаев; Черкасская область - 105 случаев; Черниговская область - 10 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, Криклий рассказал, когда в Украине снова заработает общественный транспорт. Тем временем с начала года в Украине коронавирусом заболели 594 медработника. Также из больниц в Киевской области увольняются врачи из-за коронавируса и низких зарплат.