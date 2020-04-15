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  • В Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса. Количество зараженных приближается к 4 тысячам
15 апреля 2020, среда, 09:35 603 Инфографика
Общество 2020-04-15T09:44:47+03:00
Українські Новини
В Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса. Количество зараженных приближается к 4 тысячам

В Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса. Количество зараженных приближается к 4 тысячам

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 15 апреля в Украине 3764 случая коронавируса, из-за которого Украина уже 35-й день находится на карантине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 241 случай;
  • Волынская область - 100 случаев;
  • Днепропетровская область - 74 случая;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 130 случаев;
  • Закарпатская область - 110 случаев;
  • Запорожская область - 99 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 356 случаев;
  • Кировоградская область - 192 случая;
  • г. Киев - 612 случаев;
  • Киевская область - 230 случаев;
  • Львовская область - 152 случая;
  • Луганская область - 4 случая;
  • Николаевская область - 14 случаев;
  • Одесская область - 70 случаев;
  • Полтавская область - 27 случаев;
  • Ровенская область - 173 случая;
  • Сумская область - 77 случаев;
  • Тернопольская область - 287 случаев;
  • Харьковская область - 25 случаев;
  • Херсонская область - 41 случай;
  • Хмельницкая область - 34 случая;
  • Черновицкая область - 589 случаев;
  • Черкасская область - 105 случаев;
  • Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Криклий рассказал, когда в Украине снова заработает общественный транспорт.

Тем временем с начала года в Украине коронавирусом заболели 594 медработника. Также из больниц в Киевской области увольняются врачи из-за коронавируса и низких зарплат. 

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