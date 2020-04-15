В Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса. Количество зараженных приближается к 4 тысячам

По состоянию на утро 15 апреля в Украине 3764 случая коронавируса, из-за которого Украина уже 35-й день находится на карантине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 241 случай;

Волынская область - 100 случаев;

Днепропетровская область - 74 случая;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 130 случаев;

Закарпатская область - 110 случаев;

Запорожская область - 99 случаев;

Ивано-Франковская область - 356 случаев;

Кировоградская область - 192 случая;

г. Киев - 612 случаев;

Киевская область - 230 случаев;

Львовская область - 152 случая;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 14 случаев;

Одесская область - 70 случаев;

Полтавская область - 27 случаев;

Ровенская область - 173 случая;

Сумская область - 77 случаев;

Тернопольская область - 287 случаев;

Харьковская область - 25 случаев;

Херсонская область - 41 случай;

Хмельницкая область - 34 случая;

Черновицкая область - 589 случаев;

Черкасская область - 105 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Криклий рассказал, когда в Украине снова заработает общественный транспорт.

Тем временем с начала года в Украине коронавирусом заболели 594 медработника. Также из больниц в Киевской области увольняются врачи из-за коронавируса и низких зарплат.