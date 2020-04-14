подписаться на рассылку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 апреля 2020, вторник, 11:21 481
Медицина 2020-04-14T11:22:56+03:00
Українські Новини
С начала года в Украине коронавирусом заболели 594 медработника, - Минздрав

С начала года в Украине коронавирусом заболели 594 медработника, - Минздрав

Валерия Драгомирова
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине за день почти 300 новых случаев коронавируса, в течение понедельника, 13 апреля, было госпитализировано 69 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 3 детей.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Госпитализировано 69 человек, из них 3 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких - 4 человека", - сказал он.

За понедельник коронавирусная инфекция диагностирована у 64 медработников, с начала года заболело 594 медработника.

13 апреля подтверждено выздоровление 3 медработников.

Всего с начала эпидемии в Центр общественного здоровья поступило 11 974 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекции, из них 838 сообщений поступило 13 апреля.

Как сообщали Українські Новини, в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 920 985 человек. 

Кроме того, из больниц в Киевской области увольняются врачи из-за коронавируса и низких зарплат. 

Тем временем в полиции рассказали о поведении украинцев, которых поместили на обсервацию в Ворзеле.

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус коронавирус в Украине Коронавирус у медиков

В Украине за день почти 300 новых случаев коронавируса. Всего 3,3 тыс. инфицированных
В мире почти 2 млн заболевших коронавирусом. Данные на 14 апреля
Новости
Настоятель Лавры Владыка Павел госпитализирован, но не подключен к аппаратам 12:06
В Киеве уже больше 550 случаев коронавируса 12:05 Инфографика
На материковом Китае зафиксировали 89 инфицирований коронавирусом и 54 бессимптомных случая 11:53
Рада увеличила финансирование МВД почти на 200 млн гривен 11:45
Дождь и мобилизация ГосЧС помогли затушить открытый огонь в Чернобыле, но трава еще тлеет 11:32
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
больше новостей
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 16:29
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию 12:33 Инфографика
больше новостей
В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар, который распространился на территорию четырех лесничеств
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok