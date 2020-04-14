С начала года в Украине коронавирусом заболели 594 медработника, - Минздрав

В то время, как в Украине за день почти 300 новых случаев коронавируса, в течение понедельника, 13 апреля, было госпитализировано 69 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 3 детей.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.



"Госпитализировано 69 человек, из них 3 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких - 4 человека", - сказал он.



За понедельник коронавирусная инфекция диагностирована у 64 медработников, с начала года заболело 594 медработника.



13 апреля подтверждено выздоровление 3 медработников.



Всего с начала эпидемии в Центр общественного здоровья поступило 11 974 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекции, из них 838 сообщений поступило 13 апреля.



Как сообщали Українські Новини, в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 920 985 человек.



Кроме того, из больниц в Киевской области увольняются врачи из-за коронавируса и низких зарплат.



Тем временем в полиции рассказали о поведении украинцев, которых поместили на обсервацию в Ворзеле.