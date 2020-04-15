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15 апреля 2020, среда, 11:16 189
Общество 2020-04-15T11:17:43+03:00
Українські Новини
Власти Николаева обвинили во вспышке коронавируса религиозных адептов

Власти Николаева обвинили во вспышке коронавируса религиозных адептов

Кира Молчанова
Религия, Николаевская область, Обряды, Коронавиурс, Коронавирус в Николаеве

Резкий скачок количества заболевших коронавирусом в Николаевской области, где еще недавно не было ни одного случая COVID-19, связан с проведением религиозных обрядов дома. Об этом 14 апреля заявил замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли в своем видеообращении.

"Основными причинами распространения коронавирусной инфекции на территории Николаевской области стали проведение религиозных обрядов дома и несоблюдение карантинных мер", - сказал Трайтли.

Он рассказал, что 9 случаев заражения были выявлены за последние сутки. Все заболевшие общаются между собой на религиозной почве. Чиновник подчеркнул, что аналогичные причины заражения прослеживаются и в Днепре, и в Киево-Печерской лавре. Он призвал религиозных деятелей и прихожан прислушаться к советам властей и медиков.

Как сообщали Українські Новини, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) собирается провести в храмах пасхальные богослужения с возможностью присутствия прихожан на улице.

Тем временем 80% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступают за усиление карантинных мер на Пасху.

Пока же настоятель Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь Московского патриархата) Павел госпитализирован в больницу, имеет много сопутствующих заболеваний, но не подключен к аппаратам жизнедеятельности.

А монах Свято-Успенской Почаевской лавры умер от коронавируса. Ему было 42 года.

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