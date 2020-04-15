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15 апреля 2020, среда, 11:06 733 Документ
Медицина 2020-04-15T11:07:06+03:00
Українські Новини
"Феофания" закупила тесты на COVID-19, но не проводит их и не принимает на лечение граждан

"Феофания" закупила тесты на COVID-19, но не проводит их и не принимает на лечение граждан

Виолетта Чайковская
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Феофания фото: strana.ua
Феофания фото: strana.ua

Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами (ГУД) не тестирует граждан на наличие коронавирусной инфекции, несмотря на закупку тестов на COVID-19, и пока не принимала на лечение больных, а сделает это после распоряжения Кабинета Министров о работе в условиях инфекционной больницы.

Об этом говорится в ответе главного врача клиники Игоря Семенива на запрос Українських Новин.

"Тестирование пациентов при подозрении на коронавирусную болезнь COVID-19 происходит в учреждениях, которые предоставляют первичную лечебно-профилактическую помощь. То есть, тестирование лиц на коронавирусную болезнь COVID-19 происходит не в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами, а в государственном научном учреждении "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" ГУД", – сказано в нем.

Сколько граждан были протестированы этим учреждением Госуправления делами экспресс-тестами и ПЦР-тестами, в ответе не уточняется.

"В клиническую больницу "Феофания" ГУД еще не поступали пациенты с обнаружением коронавирусной болезни COVID-19… В КБ "Феофания" ГУД будет госпитализироваться пациент с осложнением хода коронавирусной болезни COVID-19, который требует интенсивного стационарного лечения после распоряжения Кабинета Министров Украины о работе в условиях инфекционной больницы", – говорится в ответе.

На вопрос о том, закупала ли "Феофания" определенные МОЗ лекарства для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом, главврач ответил, что все закупки клиники отражены в электронной системе Prozorro.

На данный момент закупки таких средств не объявлялись, но были приобретены тесты для выявления коронавирусной инфекции.

В марте "Феофания" закупила более полутысячи экспресс-тестов и ПЦР-тестов на коронавирус за четверть миллиона гривен. 

Как сообщали Українськi Новини, 14 января Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров и Госуправлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступа для граждан к медпомощи в "Феофании". В отведенный Президентом срок, 14 апреля, ГУД рассказало как выполнило поручение Зеленского о доступности лечения в "Феофании" для всех.

ГУД является специальным государственным органом по обеспечению деятельности Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров и других госорганов.

В конце марта киевские больницы подготовились к лечению политиков при заражении их коронавирусом. Оказалось, что законодательством предусмотрены больничные палаты VIP для чиновников. Зеленский поручил отменить соответствующие нормативные акты. Также Зеленский напугал врачей санкциями за особые условия в больницах для "больших шишек".

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