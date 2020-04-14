Доступность лечения в "Феофании" для всех: ГУД рассказало, как выполнило поручение Зеленского

Государственное управление делами (ГУД) не может назвать сроки, когда лечение в его клинической больнице "Феофания" станет доступным для всех граждан во исполнение указа Президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует ответ Госуправления делами на запрос Українських Новин.

14 января Зеленский поручил Кабинету Министров и ГУД в трехмесячный срок (до 14 апреля) принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан медицинской помощи, диагностирования и лечения в "Феофании".

Агентство поинтересовалось у Госуправления делами, какие именно меры были предприняты в отведенный срок.

"Вопросы, связанные с реализацией указанного указа Президента Украины, обрабатываются в Государственном управлении делами в соответствии с действующим законодательством. В частности, во исполнение указанного поручения Президента Украины Государственным управлением делами разработан проект соответствующего нормативно-правового акта", – ответило ГУД.

В свою очередь "Феофания" уточнила, что наработанные проекты документов пребывают на рассмотрении Министерства здравоохранения.

"Во исполнение указа Президента Украины от 14 января 2020 №10 подготовленный пакет документов направлен в МОЗ Украины для отработки порядка направления граждан Украины в наше учреждение", – говорится в ответе главного врача клиники Игоря Семенива.

Агентство также просило уточнить, является ли на данный момент "Феофания" доступной для граждан, а если нет – то когда станет.

"Обращение, для ответа на которое необходимо создать информацию, не является информационным запросом. Запрос в части будущей деятельности Государственного управления делами не является запросом на информацию в понимании закона", – ответило ГУД.

ГУД является специальным государственным органом по обеспечению деятельности Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров и других госорганов.

Как сообщали Українськi Новини, в конце марта стало известно, как больницы готовятся к приему политиков в случае их заболевания коронавирусом.

Оказалось, что VIP-палаты для чиновников предусмотрены законодательством.

В ответ Президент поручил отменить соответствующие нормативные акты, а также Зеленский пригрозил главврачам санкциями за спецусловия для "больших шишек".