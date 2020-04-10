Премьер-министр прогнозирует, что в мае украинцы смогут вернуться на работу

На фоне того, что за последние 2 недели карантина в Украине стало на 50 тыс. безработных больше, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в мае украинцы смогут выйти на работу, однако, как именно — пока неизвестно. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером", передают Українськi Новини.

"Украина не сможет 2-3 месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае начать думать над тем, что Украина должна идти на работу, и в мае мы будем идти на работу вместе со всей Украиной", — сказалпремьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас идет работа по выбору вариантов выхода из ограничительных мер.

"Вопрос, как это будем делать, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках, растягивать часы пик, чтобы не было скопления людей. Это те вопросы, над которыми идет работа совместно с аналитиками, эти вопросы на экономическом совете вместе с экспертами будем отрабатывать и искать самые лучшие варианты", — сказал Шмыгаль.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков надеется на окончание карантина в мае.

Ранее Кабинет министров планировал разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из карантина.

Внештатный советник Президента Владимира Зеленского Игорь Новиков считает вероятным, что после 24 апреля карантин будет продлен, при этом ограничительные меры будут ослаблены.