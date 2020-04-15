Список продуктов, которые выводят из организма радиацию

Пожары в Чернобыльской зоне почти потушили — осталось несколько тлеющих очагов, которые продолжают тлеть и дымиться, а ветер относит этот дым на юг, в сторону Киева. Хоть в ГСЧС и сообщили, что радиационный фон сейчас находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, люди переживают по поводу своего здоровья. Українські Новини узнавали, какие продукты выводят радиацию из организма.

Продукты, которые выводят радиацию из организма:

Грибы. Лисички, маслята, опята, грузди богаты селеном, который помогает тканям избавиться от радионуклидов и последствий их действия, выводя радиацию из организма. А вот "тепличные" шампиньоны для этих целей не подойдут.

Зеленый чай. Помогает вывести из организма тяжелые металлы. Этот напиток богат антиоксидантами и аминокислотами.

Сухофрукты. Сушеные курага и изюм прекрасно впитывают радионуклиды и выводят их естественным путем.

Морепродукты. Кроме полезного селена, о котором шла речь выше, морепродукты богаты кислотой Омега-3, которая повышает иммунитет.

Мед. Еще один сорбент, способный насытить организм активными веществами и ускорить процесс вывода последствий воздействия радиации.

Чечевица. Выводит радионуклиды и насыщает организм кальцием, фосфором и железом, что положительно сказывается на здоровье кожи и волос.

Специалисты успокаивают, что радиационный фон на месте пожара не превышен, но правильное питание никогда не будет лишним.

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне. Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар там.

О том, что загрязненный воздух с дымом от лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может двинуться в сторону Киева, было известно еще в пятницу.