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15 апреля 2020, среда, 09:21 21
Lifestyle 2020-04-15T09:27:53+03:00
Українські Новини
Список продуктов, которые выводят из организма радиацию

Список продуктов, которые выводят из организма радиацию

Кира Молчанова
Здоровье, Мед, Радиация, Радиационная опасность
Сухофрукты. Фото: Pixabay
Сухофрукты. Фото: Pixabay

Пожары в Чернобыльской зоне почти потушили — осталось несколько тлеющих очагов, которые продолжают тлеть и дымиться, а ветер относит этот дым на юг, в сторону Киева. Хоть в ГСЧС и сообщили, что радиационный фон сейчас находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, люди переживают по поводу своего здоровья. Українські Новини узнавали, какие продукты выводят радиацию из организма.

Продукты, которые выводят радиацию из организма:

  • Грибы. Лисички, маслята, опята, грузди богаты селеном, который помогает тканям избавиться от радионуклидов и последствий их действия, выводя радиацию из организма. А вот "тепличные" шампиньоны для этих целей не подойдут.
  • Зеленый чай. Помогает вывести из организма тяжелые металлы. Этот напиток богат антиоксидантами и аминокислотами.
  • Сухофрукты. Сушеные курага и изюм прекрасно впитывают радионуклиды и выводят их естественным путем.
  • Морепродукты. Кроме полезного селена, о котором шла речь выше, морепродукты богаты кислотой Омега-3, которая повышает иммунитет.
  • Мед. Еще один сорбент, способный насытить организм активными веществами и ускорить процесс вывода последствий воздействия радиации.
  • Чечевица. Выводит радионуклиды и насыщает организм кальцием, фосфором и железом, что положительно сказывается на здоровье кожи и волос.

Специалисты успокаивают, что радиационный фон на месте пожара не превышен, но правильное питание никогда не будет лишним.

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне.  Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар там.

О том, что загрязненный воздух с дымом от лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может двинуться в сторону Киева, было известно еще в пятницу.

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