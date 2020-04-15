Пасха-2020: красивые поздравления со светлым праздником в картинках для самых близких

Уже в воскресенье, 19 апреля, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху, которую придется отпраздновать в новом формате. Власти призывают всех верующих оставаться дома и святить паску онлайн.

Но праздник никто не отменял, и многие украинцы уже давно начали готовиться, выбирают рецепт паски традиционной, или трендовой в этом году паски краффин.

Также нужно не забыть поздравить родных и близких, с которыми нельзя встретиться из-за карантина.

Українські Новини собрали подборку красивых поздравлений в картинках с Пасхой-2020 для близких людей.

Открытка на Пасху-2020

Открытка с пасхальным поздравлением

Христос Воскрес

Пасхальная открытка

Пасхальная открытка-2020

Поздравление со светлым праздником

Пасхальное поздравление

Поздравление с Пасхой-2020

Поздравление с Пасхой

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