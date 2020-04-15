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  • Пасха-2020: красивые поздравления со светлым праздником в картинках для самых близких
15 апреля 2020, среда, 05:00 8
Lifestyle 2020-04-15T05:00:01+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: красивые поздравления со светлым праздником в картинках для самых близких

Пасха-2020: красивые поздравления со светлым праздником в картинках для самых близких

Ярина Вацяк
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Поздравление с Пасхой
Поздравление с Пасхой

Уже в воскресенье, 19 апреля, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху, которую придется отпраздновать в новом формате. Власти призывают всех верующих оставаться дома и святить паску онлайн.

Но праздник никто не отменял, и многие украинцы уже давно начали готовиться, выбирают рецепт паски традиционной, или трендовой в этом году паски краффин.

Также нужно не забыть поздравить родных и близких, с которыми нельзя встретиться из-за карантина.

Українські Новини собрали подборку красивых поздравлений в картинках с Пасхой-2020 для близких людей.

Открытка на Пасху-2020Открытка на Пасху-2020

Открытка с пасхальным поздравлениемОткрытка с пасхальным поздравлением

Христос ВоскресХристос Воскрес

Пасхальная открыткаПасхальная открытка

Пасхальная открытка-2020Пасхальная открытка-2020

Поздравление со светлым праздникомПоздравление со светлым праздником

Пасхальное поздравлениеПасхальное поздравление

Поздравление с Пасхой-2020Поздравление с Пасхой-2020

Поздравление с ПасхойПоздравление с Пасхой

Ранее Українські Новини писали о том,  глянцевую устойчивую глазурь для пасок, а также о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте.

Также  Українські Новини писали, как оформить пасхальный стол-2020, а также что можно добавить из закусок.

 

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