Пасха-2020: красивые поздравления со светлым праздником в картинках для самых близких

Уже в воскресенье, 19 апреля, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху, которую придется отпраздновать в новом формате. Власти призывают всех верующих оставаться дома и святить паску онлайн. Но праздник никто не отменял, и многие украинцы уже давно начали готовиться, выбирают рецепт паски традиционной, или трендовой в этом году паски краффин. Также нужно не забыть поздравить родных и близких, с которыми нельзя встретиться из-за карантина. Українські Новини собрали подборку красивых поздравлений в картинках с Пасхой-2020 для близких людей. Открытка на Пасху-2020 Открытка с пасхальным поздравлением Христос Воскрес Пасхальная открытка Пасхальная открытка-2020 Поздравление со светлым праздником Пасхальное поздравление Поздравление с Пасхой-2020 Поздравление с Пасхой Ранее Українські Новини писали о том, глянцевую устойчивую глазурь для пасок, а также о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте. Также Українські Новини писали, как оформить пасхальный стол-2020, а также что можно добавить из закусок.