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14 апреля 2020, вторник, 14:21 129
Президент 2020-04-14T14:30:52+03:00
Українські Новини
Бюджетные расходы на Зеленского сократили на 0,5%

Бюджетные расходы на Зеленского сократили на 0,5%

Виолетта Чайковская
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Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Верховная Рада сократила финансирование Государственного управления делами (ГУД) на 1,6% до 2,4 млрд гривен, в том числе на обслуживание Президента – на 0,4% до 912,4 млн гривен в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д, принятом Верховной Радой 13 апреля, передают Українськi Новини.

Госуправление делами является специальным государственным органом по обеспечению деятельности Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров и других госорганов.

Госбюджет-2020 предусматривал 2 млрд 435 млн 853,6 тыс. гривен для ГУД.

Рада сократила финансирование ГУД до 2 млрд 397 млн 430,6 тыс. гривен.

Это на 38 млн 423 тыс. гривен или 1,6% меньше.

Среди программ, на которые рассчитана эта сумма, для обслуживания и обеспечения деятельности Президента Владимира Зеленского ГУД было предусмотрено 916 млн 169,2 тыс. гривен.

Рада сократила финансирование Президента до 912 млн 358,7 тыс. гривен.

Это на 3 млн 810,5 тыс. гривен меньше, то есть на 0,4%.

Еще на 1,4 млн или 1,5% до 95,2 млн гривен сокращено финансирование сохранения природно-заповедного фонда в национальных природных парках и заповедниках.

Остальные 33,1 млн гривен сэкономлены за счет ликвидации программы финансирования государственного инвестиционного проекта "Восстановление материально-технической базы и объектов инфраструктуры "Международного детского центра "Артек" (расширение и реконструкция помещений пищеблока)".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Госуправление делами отчиталось, сколько на Зеленского потратят бюджетных средств.

Так, в 2020 по сравнению с 2019 наибольшее повышение расходов запланировано на загранвизиты Зеленского и его делегации, а также на содержание государственных резиденций.

В то же время сокращение расходов запланировано на президентский автотранспорт.

Госбюджет-2019 впервые за 5 лет предусматривал сокращение расходов на главу государства, в то время как с 2014 по 2018 год расходы на обслуживание Президента выросли почти в 4 раза

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