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14 апреля 2020, вторник, 14:23 56
Силовые структуры 2020-04-14T14:28:12+03:00
Українські Новини
Пожар в Чернобыльской зоне потушили, - врио председателя Госэкоинспекции

Пожар в Чернобыльской зоне потушили, - врио председателя Госэкоинспекции

Валерия Драгомирова
Пожар, Зона отчуждения, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Facebook/Егор Фирсов
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Facebook/Егор Фирсов

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который начался еще 4 апреля, удалось потушить.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья, получил от Вас сотни сообщений с вопросами. Особенно от журналистов. Извините, но в зоне и в лесу плохая связь. Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме", - написал он.

Также он поблагодарил пожарных, которые 10 суток боролись с пожаром.

Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию четырех лесничеств. 

Ранее заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не угрожал расположенным в ней опасным объектам.

Кроме того, радиация не превышает норму ни в Чернобыльской зоне, ни за ее пределами.

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