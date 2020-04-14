Пожар в Чернобыльской зоне потушили, - врио председателя Госэкоинспекции

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который начался еще 4 апреля, удалось потушить.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Друзья, получил от Вас сотни сообщений с вопросами. Особенно от журналистов. Извините, но в зоне и в лесу плохая связь. Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме", - написал он.



Также он поблагодарил пожарных, которые 10 суток боролись с пожаром.



Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию четырех лесничеств.



Ранее заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не угрожал расположенным в ней опасным объектам.



Кроме того, радиация не превышает норму ни в Чернобыльской зоне, ни за ее пределами.