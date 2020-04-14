Киев перенес поминальные дни

Киевская городская государственная администрация, по согласованию с церквями, перенесла поминальные дни на 6 июня.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Подчеркиваю, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты... Поминальные дни перенесены на 6 июня", - сказал Кличко.

Он отметил, что с предложением перенести поминальные дни выступили и представители церквей, с которыми он встречался.

Как сообщали Українськi Новини, Офис президента заявляет, что посетить церковь на Пасху, собираются только 3% украинцев.

Ранее Українські Новини уже писали, как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить паски.

Также Киевская городская государственная администрация решила ввести обязательную термометрию пассажиров транспорта на въездах в столицу с 16 до 20 апреля.