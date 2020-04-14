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14 апреля 2020, вторник, 13:11 1395
Общество 2020-04-14T13:24:50+03:00
Українські Новини
В Киеве вводят обязательную термометрию пассажиров транспорта на въездах в столицу

В Киеве вводят обязательную термометрию пассажиров транспорта на въездах в столицу

Валерия Драгомирова
Киев, КГГА, Карантин, Коронавирус, Пасха-2020, Термометрия
Блок-посты на въезде в Киев. Фото: Нацгвардия
Блок-посты на въезде в Киев. Фото: Нацгвардия

В то время, как в Киеве уже 551 случай коронавируса, Киевская городская государственная администрация решила ввести обязательную термометрию пассажиров транспорта на въездах в столицу с 16 до 20 апреля.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"С четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев. В частности вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, который направляется в столицу. Это касается автобусов, грузопассажирского, легкового транспорта, который перевозит более 3 людей, включая водителя", - сказал Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, КГГА сообщала о введении обязательной термометрии при въезде в Киев водителей и пассажиров транспортных средств с 6 апреля, однако фактически она проводилась выборочно.

Кроме того, Киев перенес поминальные дни на 6 июня.

19 апреля православные христиане отмечают Пасху.

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В Киеве вводят обязательную термометрию пассажиров транспорта на въездах в столицу
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