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14 квітня 2020, вівторок, 13:11 11
Політика 2020-04-14T15:00:04+03:00
Українські Новини
Київ переніс поминальні дні

Київ переніс поминальні дні

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, карантин в Києві, поминальні дні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Київська міська державна адміністрація, за погодженням з церквами, перенесла поминальні дні на 6 червня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Підкреслюю, що в поминальні дні всі кладовища міста за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій будуть закриті... Поминальні дні перенесено на 6 червня", - сказав Кличко.

Він зазначив, що з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники церков, з якими він зустрічався.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс президента заявляє, що відвідати церкву на Великдень, збираються тільки 3% українців.

Раніше Українські Новини вже писали, як віруючі зможуть відвідувати храми і будуть святити паски.

Також Київська міська державна адміністрація вирішила ввести обов'язкову термометрію пасажирів транспорту на в'їздах у столицю з 16 до 20 квітня.

Крім того, вже на цьому тижні, 19 квітня, православні християни відзначають Великдень.

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