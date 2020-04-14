Київ переніс поминальні дні

Київська міська державна адміністрація, за погодженням з церквами, перенесла поминальні дні на 6 червня. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини. "Підкреслюю, що в поминальні дні всі кладовища міста за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій будуть закриті... Поминальні дні перенесено на 6 червня", - сказав Кличко. Він зазначив, що з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники церков, з якими він зустрічався. Як повідомляли Українські Новини, Офіс президента заявляє, що відвідати церкву на Великдень, збираються тільки 3% українців. Раніше Українські Новини вже писали, як віруючі зможуть відвідувати храми і будуть святити паски. Також Київська міська державна адміністрація вирішила ввести обов'язкову термометрію пасажирів транспорту на в'їздах у столицю з 16 до 20 квітня. Крім того, вже на цьому тижні, 19 квітня, православні християни відзначають Великдень.