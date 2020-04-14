подписаться на рассылку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 апреля 2020, вторник, 11:14 1209
Общество 2020-04-14T11:15:01+03:00
Українські Новини
В Беларуси скачка уровня радиации и-за пожара в Чернобыльской зоне не обнаружили

В Беларуси скачка уровня радиации и-за пожара в Чернобыльской зоне не обнаружили

Ольга Фандорина
Пожар, Беларусь, Чернобыль, Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Чернобыле. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыле. Фото: ГосЧС

В Республике Беларусь не отмечают повышение радиационного фона из-за масштабных пожаров в Чернобыле, которые продолжаются с 4 апреля. Об этом заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.

"В период с 4 апреля 2020 года по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано", - сообщили в Белгидромете.

Также сообщается, что уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха находятся в норме и соответствуют установившимся многолетним значениям.

Тем временем, NASA отсняло пожары в Чернобыльской зоне из космоса.

Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне достиг "Рыжего леса" и приблизился к ЧАЭС.

Также в Минэнерго рассказали, угрожает ли пожар в Чернобыльской зоне опасным объектам.

Кроме того, сообщалось, что в Чернобыльской зоне сохраняются очаги пожара, а радиация в пределах нормы.

Тем временем, полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к возникновению очередного пожара, который произошел 13 апреля в Чернобыльской зоне.

Больше новостей о: Пожар Беларусь Чернобыль Пожар в Чернобыльской зоне

В Украине за день почти 300 новых случаев коронавируса. Всего 3,3 тыс. инфицированных
В мире почти 2 млн заболевших коронавирусом. Данные на 14 апреля
Новости
Коронавирус в Испании достиг своего пика, – министр здравоохранения 12:52
Ярославский вместе с городской властью Харькова создает Центр вирусологии в составе "Экополис ХТЗ" 12:49
Садовый отказался лечить львовян "Протефлазидом" и просит не распространять фейки 12:47
Почти 70% украинцев считают карантин эффективным 12:39
Большинство украинцев за усиление карантина на Пасху, - опрос 12:30
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
больше новостей
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 16:29
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию 12:33 Инфографика
больше новостей
В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар, который распространился на территорию четырех лесничеств
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok