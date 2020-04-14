В Беларуси скачка уровня радиации и-за пожара в Чернобыльской зоне не обнаружили

В Республике Беларусь не отмечают повышение радиационного фона из-за масштабных пожаров в Чернобыле, которые продолжаются с 4 апреля. Об этом заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.

"В период с 4 апреля 2020 года по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано", - сообщили в Белгидромете.

Также сообщается, что уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха находятся в норме и соответствуют установившимся многолетним значениям.

Тем временем, NASA отсняло пожары в Чернобыльской зоне из космоса.

Как сообщали Українські Новини, пожар в Чернобыльской зоне достиг "Рыжего леса" и приблизился к ЧАЭС.

Также в Минэнерго рассказали, угрожает ли пожар в Чернобыльской зоне опасным объектам.

Кроме того, сообщалось, что в Чернобыльской зоне сохраняются очаги пожара, а радиация в пределах нормы.

Тем временем, полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к возникновению очередного пожара, который произошел 13 апреля в Чернобыльской зоне.