От коронавируса в Италии умерли более 20 тысяч человек

В Италии, где власти заявили об ослаблении карантинных мер, по последним данным от коронавируса умерли более 20 тысяч человек. Об этом передает CNN.

Отмечается, что за сутки от инфекции скончались еще 566 человек, кроме того, зафиксировано еще 1363 случая заражения. Число смертей достигло 20 446.

Как передает ведомство, всего инфицированных в стране около 160 тысяч.

С начала пандемии от инфекции излечились почти 65 тыс. человек. Также продолжает снижаться число пациентов в отделениях интенсивной терапии. В настоящее время в тяжелом или крайне тяжелом состоянии находятся по меньшей мере 3260 человек.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ сравнивает коронавирус с недлеченной болезнью и призывает страны не ослаблять карантинные меры.

Также Соединенные штаты заявили о завершении плана по снятию карантинных мер из-за коронавируса.

Кроме того, ВОЗ заявило, что пандемия коронавируса в странах Европы значительно идет на спад.

Тем временем, в Китае за минувшие сутки зафиксировано около 108 новых случаев заражения коронавирусом.