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  • В Австрии на коронавирус выборочно протестируют 2 тысячи человек для исследования распространения болезни
03 апреля 2020, пятница, 16:46 127
Мир 2020-04-03T17:04:58+03:00
Українські Новини
В Австрии на коронавирус выборочно протестируют 2 тысячи человек для исследования распространения болезни

В Австрии на коронавирус выборочно протестируют 2 тысячи человек для исследования распространения болезни

Елизавета Кесельман
Австрия, Борьба с коронавирусом, тесты на коронавирус, Коронавирус в Австрии
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В то время, как в Перу мужчинам и женщинам запрещено одновременно выходить на улицы, в Австрии заявили, что выборочно будут тестировать людей на коронавирус в целях исследования распространения болезни. Об этом передает CNN.

Ранее в Австрии тестировали только тех, у кого проявлялись симптомы коронавируса. Однако сейчас власти приняли решение протестировать 2 тысячи людей, включая и тех, у которых инфекции не было.

В число этих двух тысяч войдут медики и сотрудники продмагов

Как отмечается, в Австрии на данный момент 11 171 больных коронавирусом, из них умерло 158 человек.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса безработица в Австрии побила рекорд со времен Второй мировой войны.

Тем временем Британия построит временные больницы для больных коронавирусом. 

Также в Украину из Китая доставили партию ПРЦ-тестов на коронавирус. 

Кроме того, Грузия и Испания не приняли партии экспресс-тестов на коронавирус от Китая. Обеим странам тесты предоставила компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology. В Китае утверждают, что компания не имеет лицензии на поставку продукции. 

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