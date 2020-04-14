Від коронавірусу в Італії померли понад 20 тисяч осіб

В Італії, де влада заявила про ослаблення карантинних заходів, за останніми даними від коронавірусу померли понад 20 тисяч осіб. Про це передає CNN.

Наголошується, що за добу від інфекції померли ще 566 осіб, крім того, зафіксовано ще 1363 випадку зараження. Число смертей досягло 20 446.

Як повідомляє відомство, всього інфікованих у країні близько 160 тисяч.

З початку пандемії від інфекції вилікувалися майже 65 тис. осіб. Також продовжує знижуватися число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. В даний час у важкому або вкрай важкому стані перебувають щонайменше 3260 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ порівнює коронавірус з недолікованою хворобою і закликає країни не послаблювати карантинні заходи.

Також Сполучені штати заявили про завершення плану щодо зняття карантинних заходів через коронавірус.

Крім того, ВООЗ заявила, що пандемія коронавірусу в країнах Європи значно йде на спад.

Тим часом, у Китаї за минулу добу зафіксовано близько 108 нових випадків зараження коронавірусом.