Рада открыла внеочередное заседание и начала рассматривать изменения в госбюджет

Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения проекта изменений в государственный бюджет на 2020 год и 13 постановлений об отмене результатов голосования за снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал он.

Зарегистрировались 357 парламентариев.

Заседание проходит в зале парламента, депутаты сидят в медицинских масках и перчатках.

Как сообщали Українські Новини, первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук допускает проведение еще двух внеочередных пленарных заседаний Рады - в среду-четверг, 15-16 апреля, и после пасхальных праздников.

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Президент Владимир Зеленский намерен посетить внеочередное заседание Верховной Рады в понедельник.

30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправила его на повторное первое чтение.

Его доработанная редакция была одобрена бюджетным комитетом Рады 11 апреля и зарегистрирована под №3279-д.

Кроме того, финансирование Минздрава в доработанном госбюджете предлагают увеличить на 16,7%.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту принять проект изменений государственного бюджета за основу и в целом.