Китай схвалив проведення клінічних випробувань вакцини від коронавірусу

У Китаї, де раніше спостерігали спад епідемії коронавірусу, схвалили проведення клінічних випробувань інактивованої вакцини від COVID-19 нового виду. Дана вакцина стане третьою в світі, яка перейшла в стадію клінічних випробувань. Про йдеться в повідомленні агентства "Пенпай", передає РБК.

"Заявка входить в державну корпорацію Sinopharm компанії Wuhan Institute of Biological Products на первинні і вторинні клінічні випробування інактивованої вакцини від коронавіруса нового типу (Vero клітина) отримала схвалення в регістрі Центру клінічних випробувань Китаю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли "Українські Новини", у Південній Кореї визначили антитіла, які можуть допомогти при лікуванні від коронавірусу.

Тим часом, за добу в Китаї зафіксували 108 нових випадків зараження коронавірусом.

Крім того, вчені і медики стурбовані появою безсимптомних випадків коронавірусу, число яких в Китаї досягло 78.

Також розвідка США знала про появу коронавірусу ще в листопаді і попереджала влади про епідемії.