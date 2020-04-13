В Южной Корее определили антинтела, которые могут помочь при лечении от коронавируса

В Южной Корее, где власти решили открыть границы для врачей и медиков границы, несмотря на карантин, обнаружили 38 антител, которые могут помочь при нейтрализации коронавируса. Об этом передает Yonhap.

Отмечается, что эксперты из Центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи смогли определить положительные свойства 38 антитнл, которые могут быть применены для лечения заразившихся.

"Все полученные образцы, в частности 14 из них, обладают сильными, нейтрализующими коронавирус свойствами", - говорится в сообщении.

При этом в ближайшем времени будет проведен ряд углубленных тестов, в том числе на лабораторных животных, для подтверждения положительного эффекта выявленных антител.

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