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13 апреля 2020, понедельник, 12:40 464
Азия 2020-04-13T13:45:01+03:00
Українські Новини
В Южной Корее определили антинтела, которые могут помочь при лечении от коронавируса

В Южной Корее определили антинтела, которые могут помочь при лечении от коронавируса

Елизавета Кесельман
Южная Корея, Ученые, Исследования, Эксперты, Антитела
Исследование.Фото: pixabay
Исследование.Фото: pixabay

В Южной Корее, где власти решили открыть границы для врачей и медиков границы, несмотря на карантин, обнаружили 38 антител, которые могут помочь при нейтрализации коронавируса. Об этом передает Yonhap.

Отмечается, что эксперты из Центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи смогли определить положительные свойства 38 антитнл, которые могут быть применены для лечения заразившихся.

"Все полученные образцы, в частности 14 из них, обладают сильными, нейтрализующими коронавирус свойствами", - говорится в сообщении.

При этом в ближайшем времени будет проведен ряд углубленных тестов, в том числе на лабораторных животных, для подтверждения положительного эффекта выявленных антител.

Как сообщали Українські Новини, почти сто человек заразились коронавирусом повторно. 

Ранее медики заявили, что 80% больных коронавирусом умирают из-за подключения к аппаратам ИВЛ.

Также мы рассказали о том, как что такое "Ивермектин" и сможет ли он подавлять коронавирус у человека. 

Тем временем, Северная Корея заявила об отстутствии больных коронавирусом в стране, однако остальные страны считают это ложью.

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