підписатися на розсилку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Азія
  • У Південній Кореї визначили антинтіла, які можуть допомогти при лікуванні від коронавірусу
13 квітня 2020, понеділок, 12:40 18
Азія 2020-04-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
У Південній Кореї визначили антинтіла, які можуть допомогти при лікуванні від коронавірусу

У Південній Кореї визначили антинтіла, які можуть допомогти при лікуванні від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Корея, Південна Корея, Дослідження, Коронавірус
Дослідження.Фото: pixabay
Дослідження.Фото: pixabay

У Південній Кореї, де влада вирішила відкрити кордони для лікарів і медиків кордону, незважаючи на карантин, виявили 38 антитіл, які можуть допомогти при нейтралізації коронавірусу. Про це передає Yonhap.

Наголошується, що експерти з Центру контролю і профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї змогли визначити позитивні властивості 38 антитнл, які можуть бути застосовані для лікування хворих.

"Всі отримані зразки, зокрема 14 з них, володіють сильними, нейтралізуючими коронавірус властивостями", - йдеться в повідомленні.

При цьому в найближчому часі буде проведено ряд поглиблених тестів, у тому числі на лабораторних тварин, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл.

Як повідомляли Українські Новини, майже сто чоловік заразилися коронавірусом повторно.

Раніше медики заявили, що 80% хворих коронавірусом помирають через підключення до апаратів ШВЛ.

Також ми розповіли про те, що таке "Івермектин" і зможе він пригнічувати коронавірус у людини.

Тим часом, Північна Корея заявила про отстутствии хворих коронавірусом в країні, однак інші країни вважають це брехнею.

Більше новин про: Корея Південна Корея Дослідження Коронавірус

Майже сто людей у Південній Кореї повторно захворі...
У Південній Кореї віруючі проводять богослужіння н...
Вчені досліджують антитіла і захист від коронавіру...
Китай схвалив проведення клінічних випробувань вак...
У Києві майже п'ять сотень хворих на коронавірус. Карта поширення по районах столиці
В Україні більше трьох тисяч випадків коронавірусу. За добу 325 нових інфікованих
Новини
Гривня впевнено дорожчає. Курс НБУ на 14 квітня 14:50
Кабмін пропонує заборонити в'їзд іноземцям та виїзд українцям при оголошенні карантину 14:46
Рада відкрила позачергове засідання і почала розглядати зміни до держбюджету 14:29
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
"Удар" Кличка входить до трійки лідерів на виборах в Київраду, – опитування 13:54
більше новин
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
Майже 60% киян задоволені роботою Кличко під час епідемії коронавирусу, – "Рейтинг" 11:55
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
В Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб 09:39
більше новин
Сильні заморозки знову вдарять по Україні: прогноз погоди на Вербну неділю 21:10
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС 11:13
Прес-центр "Українські Новини" працює в умовах карантину в режимі онлайн. 09:15
більше новин
Рада сьогодні збереться на позачергове засідання
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok