У Південній Кореї визначили антинтіла, які можуть допомогти при лікуванні від коронавірусу

У Південній Кореї, де влада вирішила відкрити кордони для лікарів і медиків кордону, незважаючи на карантин, виявили 38 антитіл, які можуть допомогти при нейтралізації коронавірусу. Про це передає Yonhap.

Наголошується, що експерти з Центру контролю і профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї змогли визначити позитивні властивості 38 антитнл, які можуть бути застосовані для лікування хворих.

"Всі отримані зразки, зокрема 14 з них, володіють сильними, нейтралізуючими коронавірус властивостями", - йдеться в повідомленні.

При цьому в найближчому часі буде проведено ряд поглиблених тестів, у тому числі на лабораторних тварин, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл.

Як повідомляли Українські Новини, майже сто чоловік заразилися коронавірусом повторно.

Раніше медики заявили, що 80% хворих коронавірусом помирають через підключення до апаратів ШВЛ.

Також ми розповіли про те, що таке "Івермектин" і зможе він пригнічувати коронавірус у людини.

Тим часом, Північна Корея заявила про отстутствии хворих коронавірусом в країні, однак інші країни вважають це брехнею.