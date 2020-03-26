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26 марта 2020, четверг, 18:52 68
Азия 2020-03-26T18:52:13+02:00
Українські Новини
Южная Корея намерена открыть границы для врачей и ученых несмотря на карантин

Южная Корея намерена открыть границы для врачей и ученых несмотря на карантин

Елизавета Кесельман
Южная Корея, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Южной Корее, открытие границ
Южная Корея. Фото: viajarfull.com
Южная Корея. Фото: viajarfull.com

В то время, как в Австралии медики готовятся к тестированию вакцины от туберкулеза для борьбы с коронавирусом, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о намерениях открыть границы для всех желающих медиков и экспертов в разных областях для борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил во время экстренного саммита "Большой двадцатки" (G20), передает Yonhap News Agency.

Как передает речь лидера Южной Кореи ведомство, стоит вопрос о допущении возможности командировок для врачей, ученых и бизнесменов при условии соблюдения "карантинных мер".

"Предлагаю найти пути для того, чтобы сделать возможными командировку людей, которые являются значимыми для борьбы с пандемией, таких как ученые, медицинские работники и деятели бизнеса", - заявил он.

Мун Чжэ Ин призвал мировых лидеров прибегнуть к экспансионистской макроэкономической политике, указав на необходимость создания сети глобальной финансовой безопасности для борьбы с коронавирусом.

"Жизненно важно, чтобы между странами продолжались экономические обмены", - подчеркнул он.

Президент Южной Кореи добавил, что страна готова поделиться с международным сообществом "успешной моделью реагирования" на вспышку коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом.

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