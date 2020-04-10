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10 апреля 2020, пятница, 18:48 1333
Азия 2020-04-10T18:48:53+03:00
Українські Новини
Почти сто человек в Южной Корее заразились повторно коронавирусом

Почти сто человек в Южной Корее заразились повторно коронавирусом

Елизавета Кесельман
Южная Корея, Азия, Коронавирус в Южной Корее, Повторное заражение
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Ранее стало известно о проявлении бессимптомных случаев коронавируса. Тем временем, в Южной Корее почти 100 человек, которые ранее выздоровели от инфекции COVID-19, заразились болезнью повторно. Об том сообщает агентство Yonhap.

На днях в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что у 91 человека тест на коронавирус дал положительный результат после того, как они завершили свое пребывание на карантине.

Генеральный директор Центра Чон Ын Кен заявил, что в настоящее время проводится тестирование на наличие вирусов в таких случаях.

Как отмечают эксперты, речь идет не о повторном инфицировании, а о реактивации вируса. Ведь он может оставаться латентным в определенных клетках и повторно проникать в органы дыхания человека.

Как сообщали Українські Новини, ранее медики заявили, что 80% больных коронавирусом умирают из-за подключения к аппаратам ИВЛ.

Также мы рассказали о том, как что такое "Ивермектин" и сможет ли он подавлять коронавирус у человека. 

Тем временем, Северная Корея заявила об отстутствии больных коронавирусом в стране, однако остальные страны считают это ложью. 

 

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