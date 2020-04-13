Генпрокурор розкрила свій рецепт паски з яблуками

У той час, як 13 квітня, починається передвеликодній тиждень, або, як її ще називають, Страсна седмиця, яка є однією з найважливіших в році для християн, генеральний прокурор Ірина Венедиктова планує спекти паски за власним рецептом.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Рецепт паски у мене є, може, навіть зроблю. Потрібно шукати позитив і світло", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор зазначила, що її рецепт не секретний.

"Сир, манка, яйця, масло, родзинки, лимонну і апельсинову цедру, ваніль. Кубиками нарізані яблука, а потім у форми - і в духовку", - розповіла генпрокурор.

Після готовності випічку можна прикрасити по своєму смаку їстівним великодніх декором.

"Головне - запах свята вдома", - зазначила генпрокурор.

Вона також повідомила, що якщо вийде, то на Великдень відвідає кладовище, де поховані її родичі.

Як повідомляли Українські Новини, Володимирський собор в Києві має намір провести великодню службу в приміщенні храму, а освятити паску кожен парафіянин зможе персонально у священика.

В Київській області рекомендували обмежити пересування і перебування людей у громадських місцях 11-13 квітня та 18-21 квітня, а Чернівецька область ввела особливий режим на вихідні 11-13 квітня, зокрема будуть закриті продуктові магазини і автозаправні станції.

Тим часом, у самому Києві мер столиці заявив, що комендантську годину вводитися не буде.

Раніше стало відомо, що НОТУ транслюватиме богослужіння у Михайлівському соборі.